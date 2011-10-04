В 4 сезоне 5 серии сериала «Сыны анархии» жажда мести вынуждает Отто обратиться за помощью к Джемме. Объединившись с преемником, банда пытается заманить Джорджи Карузо в ловушку. Но перспективная бизнес-сделка заставляет их передумать.
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