В 4 сезоне 3 серии сериала «Сыны анархии» оружие оказывается в руках у представителей вражеской группировки. Преследуя похитителей, байкеры натыкаются на полицию. Пока «Сыны» допрашивают шайку, Козик отвлекает офицеров.
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