В 4 сезоне 10 серии сериала «Сыны анархии» попытка побега в Орегон терпит крах. По дороге на Тару совершается покушение со стороны наемников. Вовремя подоспевший Джекс спасает девушку, но она серьезно ранит руку. Причастен ли к этому Клэй?
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