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Киноафиша Сериалы Сыны анархии Сезоны Сезон 4 Серия 10

Сыны анархии 2008 - 2014 10 серия 4 сезон

9.3 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Сыны анархии»
Эпизод 0
Сезон 4 / Серия 0 1 января 1970
Выход
Сезон 4 / Серия 1 6 сентября 2011
Нагнетатель
Сезон 4 / Серия 2 13 сентября 2011
Муравьи
Сезон 4 / Серия 3 20 сентября 2011
Сделка
Сезон 4 / Серия 4 27 сентября 2011
Брикет
Сезон 4 / Серия 5 4 октября 2011
"У" на конце
Сезон 4 / Серия 6 11 октября 2011
Корм для воронья
Сезон 4 / Серия 7 18 октября 2011
Семейный рецепт
Сезон 4 / Серия 8 25 октября 2011
Поцелуй
Сезон 4 / Серия 9 1 ноября 2011
Руки
Сезон 4 / Серия 10 8 ноября 2011
Долг зовёт
Сезон 4 / Серия 11 15 ноября 2011
Сожжён и развеян по ветру
Сезон 4 / Серия 12 22 ноября 2011
Быть. Действие первое
Сезон 4 / Серия 13 29 ноября 2011
Быть. Действие второе
Сезон 4 / Серия 14 6 декабря 2011
О чем cерия

В 4 сезоне 10 серии сериала «Сыны анархии» попытка побега в Орегон терпит крах. По дороге на Тару совершается покушение со стороны наемников. Вовремя подоспевший Джекс спасает девушку, но она серьезно ранит руку. Причастен ли к этому Клэй?

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