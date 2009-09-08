Во 2 сезоне 6 серии сериала «Сыны анархии» обстоятельства вынуждают Клэя пойти на месть. Опасаясь ловушки, Джекс пытается отговорить президента клуба, но тщетно. Джемма и Тара практикуются в стрельбе, преодолевая накопившийся стресс.
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