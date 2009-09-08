Во 2 сезоне 5 серии сериала «Сыны анархии» конфликт между Зобелем и людьми Клэя нарастает. Лидер неонацистов устраивает очередную провокацию. Между Тарой и Джеммой возникает недопонимание, которое убеждает жертву насилия взять себя в руки.
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