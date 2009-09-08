Во 2 сезоне 13 серии сериала «Сыны анархии» война с Зобелем оборачивается для банды неприятностями. Агент Стал выпускает предводителя Лиги и насильника Уэстона из тюрьмы, провоцируя новую бойню. Эппс оказывается в шаге от смерти.
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