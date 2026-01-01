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Награды и номинации «Сыны анархии»

Вся информация о сериале
Золотой глобус 2011 Золотой глобус 2011
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
 Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited Series or Movie
Номинант
 Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
 Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015 Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
 Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013 Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
 Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
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