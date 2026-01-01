Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Сыны анархии
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Награды и номинации «Сыны анархии»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2011
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Primetime Emmy Awards 2015
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
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