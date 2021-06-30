В 1 сезоне 3 серии сериала «Мы, жертвы» отдел по борьбе с оборотом запрещенных веществ узнает о том, что представители наркокартеля находятся в Альенде. Все улики указывают на Диабло. Параллельно донья Чайо решает начать работать на Гектора...
