Во 2 сезоне 1 серии сериала «Обратная сторона Земли» инопланетной семейке наконец-то удается полностью отремонтировать свой космический корабль. Казалось бы, наступило идеальное время для того, чтобы покинуть Землю. Но что-то идет не так....
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