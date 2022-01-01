Действие российского мистического сериала «Сны Алисы» происходит в небольшом северном городке, где рядом располагается засекреченная военная база. Здесь есть поликлиника, учебное заведение и магазин, но всякий, кто окажется тут случайно, ощутит мистику этого места. Этот город живет по своим законам и может стать идеальным пристанищем для тех, кто хочет начать жизнь с чистого листа. Вот только, оказавшись здесь, выбраться назад уже не удастся. Но 17-летняя жительница этого города Алиса хочет в этом убедиться.