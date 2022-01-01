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Киноафиша Сериалы Сны Алисы
Сны Алисы (2021 - …) Сны Алисы
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
О чем сериал

Действие российского мистического сериала «Сны Алисы» происходит в небольшом северном городке, где рядом располагается засекреченная военная база. Здесь есть поликлиника, учебное заведение и магазин, но всякий, кто окажется тут случайно, ощутит мистику этого места. Этот город живет по своим законам и может стать идеальным пристанищем для тех, кто хочет начать жизнь с чистого листа. Вот только, оказавшись здесь, выбраться назад уже не удастся. Но 17-летняя жительница этого города Алиса хочет в этом убедиться. 

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Екатерина Вилкова
Екатерина Вилкова
Дарья Екамасова
Дарья Екамасова
Денис Шведов
Денис Шведов
Ростислав Бершауэр
Ростислав Бершауэр
Виталий Коваленко
Виталий Коваленко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сны Алисы - Сезон 1 Сезон 1
TBA,
 
Кадры из сериала
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