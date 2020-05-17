В 1 сезоне 8 серии сериала «Сквозь снег» Мелани заключают под стражу в ожидании казни, на поезде начинается восстание, к которому присоединяются Тилл и Генри Климпт. Часть служб, потрясенные правдой, готовы сдаться без боя.
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