В 1 сезоне 7 серии сериала «Сквозь снег» Мелани прикладывает все возможные усилия, пытаясь разыскать Лейтона, в то время как он замышляет раскрыть самый грязный секрет «Сноупирсера». Мелани не может допустить огласки.
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