В 1 сезоне 6 серии сериала «Сквозь снег» Лейтону удается проложить дорогу революции, скрываясь с помощью своих союзников. Между тем чрезвычайная ситуация угрожает всем пассажирам «Сноупирсера», и Мелани — единственная, кто может их спасти.
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