В 1 сезоне 4 серии сериала «Сквозь снег» новый поворот в расследовании убийства выводит Лейтона на финишную прямую и наконец сталкивает лицом к лицу с убийцей. Кроме того, он слишком близко приближается к тайне Мелани.
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