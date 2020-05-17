В 1 сезоне 3 серии сериала «Сквозь снег» Лейтон узнает, что в деле упомянут наркотик, и идет на черный рынок добывать информацию. Мелани устраивает турнир, чтобы разрядить обстановку, победителя обещают перевести во 2-й класс.
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