Во 2 сезоне 8 серии сериала «Снегопад» Франклин решается пойти на крайние меры, когда недовольство среди членов его команды нарастает. Люсия и Густаво идут на сделку. Они борются за свою жизнь. Тедди отправляется на восток, чтобы снизить давление.