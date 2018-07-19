Во 2 сезоне 6 серии сериала «Снегопад» Франклину необходимо решить проблемы, связанные с прошлым, а также вернуть похищенный товар. Тедди и Мэтт собираются в поездку по Центральной Америке. Люсия и Густаво надеются отыскать то, что должно им помочь.