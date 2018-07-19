Во 2 сезоне 4 серии сериала «Снегопад» у Франклина остается все меньше ресурса. Он старается сделать хоть что-то, чтобы наладить атмосферу внутри своей команды. Тедди сталкивается с последствиями прошлого, а Мэтт узнает новое о своем брате.
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