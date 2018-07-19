Во 2 сезоне 3 серии сериала «Снегопад» два преступления создают раздор в команде Франклина. Кроме того, им приходится иметь дело с Люсией, которая имеет собственный план действий. Тедди и Мэтту предстоит успокоить своих партнеров из Колумбии.
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