Во 2 сезоне 3 серии сериала «Снегопад» два преступления создают раздор в команде Франклина. Кроме того, им приходится иметь дело с Люсией, которая имеет собственный план действий. Тедди и Мэтту предстоит успокоить своих партнеров из Колумбии.