Во 2 сезоне 2 серии сериала «Снегопад» Франклину удается установить новый контакт с человеком, который может поставлять ему кокаин. Речь идет о Риде Томпсоне. В это время Люсия и Густаво должны определиться, позволить ли Педро вновь работать с ними.
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