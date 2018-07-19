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Снегопад 2017 2 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Снегопад»
Sightlines
Сезон 2 / Серия 1 19 июля 2018
День
Сезон 2 / Серия 2 26 июля 2018
Восхождение Прометея
Сезон 2 / Серия 3 2 августа 2018
Звон колокольчиков
Сезон 2 / Серия 4 9 августа 2018
Змея
Сезон 2 / Серия 5 16 августа 2018
Предложение
Сезон 2 / Серия 6 23 августа 2018
Мир — твой
Сезон 2 / Серия 7 30 августа 2018
Капитуляция
Сезон 2 / Серия 8 6 сентября 2018
Последствия
Сезон 2 / Серия 9 13 сентября 2018
Образование
Сезон 2 / Серия 10 20 сентября 2018
О чем cерия

Во 2 сезоне 2 серии сериала «Снегопад» Франклину удается установить новый контакт с человеком, который может поставлять ему кокаин. Речь идет о Риде Томпсоне. В это время Люсия и Густаво должны определиться, позволить ли Педро вновь работать с ними.

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