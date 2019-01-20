Во 2 сезоне 9 серии сериала «С прицепом» Бриджит предается фантазиям. Она представляет себе, что живет на Диком Западе, на ферме, где является скотницей. Девушка собирает группу людей и намерена бросить вызов самому загадочному в этих краях барону.
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