Во 2 сезоне 6 серии сериала «С прицепом» Бриджит устраивается на работу. Все шло отлично до того момента, как работодатель узнал, что она – мать маленького ребенка. Сын Джо говорит Туту, что собирается избавиться от дома, в котором она живет.
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