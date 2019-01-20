Во 2 сезоне 5 серии сериала «С прицепом» Бриджит снова ждет ребенка. Она помолвлена с Рафи. Вместе они отправляются к врачу после того, как у Бриджит начинаются схватки. Там же девушка узнает, что Рафи не так давно целовался с другой девушкой.
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