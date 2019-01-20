Во 2 сезоне 2 серии сериала «С прицепом» Бриджит решает избавиться от татуировки. Вместе с тем она намерена привлечь внимание парня, который занимается лазерным удалением тату. Девушке нужен кто-то, кто присмотрит за ее сыном Ларри.
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