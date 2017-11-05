1800 рыбных филе и одна маленькая диетическая кола
Сезон 1 / Серия 212 ноября 2017
Половина листового торта и сине-малиновый коктейль
Сезон 1 / Серия 319 ноября 2017
Пицца и глоток Святой Воды
Сезон 1 / Серия 426 ноября 2017
Беги, Бриджит, беги или сорок восемь подгоревших кексов и кладбищенский ром
Сезон 1 / Серия 53 декабря 2017
Шоколадный пудинг и охлажденный гаторейд
Сезон 1 / Серия 610 декабря 2017
Семейный попкорн и банка вина
Сезон 1 / Серия 717 декабря 2017
Обед у Марка и две чашки кофе
Сезон 1 / Серия 831 декабря 2017
О чем серия
В 1 сезоне 4 серии сериала «С прицепом» Бриджит, Элиза и Нельсон становятся участниками весьма необычного марафона. Речь идет об экстремальном забеге по грязи. Тем временем Рафи и Туту решают покрестить сына Бриджит без ее на то позволения.
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Хабаров разберется, что там натворили сектанты в Ленинграде: чего ждать от второго сезона «Страха над Невой»
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