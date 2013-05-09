В 4 серии сериала «Смерть шпионам. Лисья нора» обнаруживается беспризорник, похитивший бумажник, тетрадь он отдал барышнику Ноге. У него помощники командира обнаруживают блокнот. Преступники обкладывают взрывчаткой склады и осуществляют подрыв.
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