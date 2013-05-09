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Киноафиша Сериалы Смерть шпионам. Лисья нора Сезоны Сезон 1 Серия 3

Смерть шпионам. Лисья нора 2013 3 серия 1 сезон

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Эпизод 1.1
Сезон 1 / Серия 1 9 мая 2013
Эпизод 1.2
Сезон 1 / Серия 2 9 мая 2013
Эпизод 1.3
Сезон 1 / Серия 3 9 мая 2013
Эпизод 1.4
Сезон 1 / Серия 4 9 мая 2013
О чем cерия

В 3 серии сериала «Смерть шпионам. Лисья нора» за участниками поисковой операции на болоте следуют вооруженные бандиты. В перестрелке погибает проводник военных, убит один из преследователей. Генерал Валентин Серапионович прибывает в штаб.

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