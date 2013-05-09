В 3 серии сериала «Смерть шпионам. Лисья нора» за участниками поисковой операции на болоте следуют вооруженные бандиты. В перестрелке погибает проводник военных, убит один из преследователей. Генерал Валентин Серапионович прибывает в штаб.
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