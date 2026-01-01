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Киноафиша Сериалы Тайны Смолвиля Сезоны Сезон 9 Актеры и роли

Актёры 9 сезона сериала «Тайны Смолвиля» (2009)

Актеры сериала «Тайны Смолвиля» Вся информация о сериале
Том Уэллинг
Том Уэллинг Tom Welling
Clark Kent
Эллисон Мэк Allison Mack
Chloe Sullivan
Эрика Дюранс Erica Durance
Lois Lane
Эллисон Мэк Allison Mack
Cassidy Freeman
Tess Mercer
Каллум Блу Callum Blue
Эрика Дюранс Erica Durance
Джастин Хартли
Джастин Хартли Justin Hartley
Аннетт О’Тул
Аннетт О’Тул Annette O'Toole
Martha Kent
Elise Gatien
Шэрон Тейлор
Шэрон Тейлор Sharon Taylor
Дэвид Гэллагер David Gallagher
Гил Беллоуз
Гил Беллоуз Gil Bellows
Алессандро Джулиани
Алессандро Джулиани Alessandro Giuliani
Брайан Остин Грин Brian Austin Green
Серинда Свон
Серинда Свон Serinda Swan
Джулиан Сэндс
Джулиан Сэндс Julian Sands
Теренс Стэмп
Теренс Стэмп Terence Stamp
Allison Scagliotti
Кэмерон Бэнкрофт Cameron Bancroft
Аннетт О’Тул
Аннетт О’Тул Annette O'Toole
Carlo Marks
Пэм Гриер
Пэм Гриер Pam Grier
Стеф Сонг Steph Song
Кристал Лоу
Кристал Лоу Crystal Lowe
Blu Mankuma
Крис Готье
Крис Готье Chris Gauthier
Моник Гэндертон Monique Ganderton
Адриан Холмс
Адриан Холмс Adrian Holmes
Райан МакДонелл Ryan McDonell
Фил Моррис Phil Morris
Стивен Лобо Stephen Lobo
Майкл МакКин
Майкл МакКин Michael McKean
Дж.Р. Борн JR Bourne
Пол Джарретт Paul Jarrett
Одесса Рэй Odessa Rae
Дилан Нил
Дилан Нил Dylan Neal
Марк Гиббон Mark Gibbon
G. Michael Gray
Дин Рэдмен Dean Redman
Эмили Уллерап Emilie Ullerup
Николас Карелла Nicholas Carella
Майк Допуд Mike Dopud
Стив Бачич
Стив Бачич Steve Bacic
Оуэн Бест Owen Best
Майкл Адамуэйт
Майкл Адамуэйт Michael Adamthwaite
Джонатан Уолкер Jonathan Walker
Курт Макс Рунте Kurt Max Runte
Майкл Шэнкс Michael Shanks
С. Эрнст Харт C. Ernst Harth
Элисия Ротару
Элисия Ротару Elysia Rotaru
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