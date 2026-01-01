Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Скиталец 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Тайны Смолвиля
Сезоны
Сезон 9
Актеры и роли
Актёры 9 сезона сериала «Тайны Смолвиля» (2009)
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Актеры сериала «Тайны Смолвиля»
Вся информация о сериале
Том Уэллинг
Tom Welling
Clark Kent
Эллисон Мэк
Allison Mack
Chloe Sullivan
Эрика Дюранс
Erica Durance
Lois Lane
Эллисон Мэк
Allison Mack
Cassidy Freeman
Tess Mercer
Каллум Блу
Callum Blue
Эрика Дюранс
Erica Durance
Джастин Хартли
Justin Hartley
Аннетт О’Тул
Annette O'Toole
Martha Kent
Elise Gatien
Шэрон Тейлор
Sharon Taylor
Дэвид Гэллагер
David Gallagher
Гил Беллоуз
Gil Bellows
Алессандро Джулиани
Alessandro Giuliani
Брайан Остин Грин
Brian Austin Green
Серинда Свон
Serinda Swan
Джулиан Сэндс
Julian Sands
Теренс Стэмп
Terence Stamp
Allison Scagliotti
Кэмерон Бэнкрофт
Cameron Bancroft
Аннетт О’Тул
Annette O'Toole
Carlo Marks
Пэм Гриер
Pam Grier
Стеф Сонг
Steph Song
Кристал Лоу
Crystal Lowe
Blu Mankuma
Крис Готье
Chris Gauthier
Моник Гэндертон
Monique Ganderton
Адриан Холмс
Adrian Holmes
Райан МакДонелл
Ryan McDonell
Фил Моррис
Phil Morris
Стивен Лобо
Stephen Lobo
Майкл МакКин
Michael McKean
Дж.Р. Борн
JR Bourne
Пол Джарретт
Paul Jarrett
Одесса Рэй
Odessa Rae
Дилан Нил
Dylan Neal
Марк Гиббон
Mark Gibbon
G. Michael Gray
Дин Рэдмен
Dean Redman
Эмили Уллерап
Emilie Ullerup
Николас Карелла
Nicholas Carella
Майк Допуд
Mike Dopud
Стив Бачич
Steve Bacic
Оуэн Бест
Owen Best
Майкл Адамуэйт
Michael Adamthwaite
Джонатан Уолкер
Jonathan Walker
Курт Макс Рунте
Kurt Max Runte
Майкл Шэнкс
Michael Shanks
С. Эрнст Харт
C. Ernst Harth
Элисия Ротару
Elysia Rotaru
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
Вишневые листья больше не жгу: собираю и пихаю в морозилку пакетами – зимой зову соседей и родню
Собираю в лесу сосновые иголки и везу домой: вредители бегут врассыпную и еще 3 лайфхака опытного дачника с лета до весны
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить