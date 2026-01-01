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Тайны Смолвиля
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Сезон 8
Актеры и роли
Актёры 8 сезона сериала «Тайны Смолвиля» (2008)
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Актеры сериала «Тайны Смолвиля»
Вся информация о сериале
Том Уэллинг
Tom Welling
Clark Kent
Эллисон Мэк
Allison Mack
Chloe Sullivan
Эрика Дюранс
Erica Durance
Lois Lane
Эллисон Мэк
Allison Mack
Аарон Эшмор
Aaron Ashmore
Jimmy Olsen
Эрика Дюранс
Erica Durance
Эрика Дюранс
Erica Durance
Chloe Sullivan
Cassidy Freeman
Tess Mercer
Сэм Уитвер
Sam Witwer
Davis Bloome
Джастин Хартли
Justin Hartley
Теренс Стэмп
Terence Stamp
Джессика Паркер Кеннеди
Jessica Parker Kennedy
Кристофер Газе
Christopher Gaze
Шарлотта Салливан
Charlotte Sullivan
Коннор Стэнхоуп
Connor Stanhope
Кристин Кройк
Kristin Kreuk
Lana Lang
Рон Селмур
Ron Selmour
Тори Спеллинг
Tori Spelling
Кайл Шмид
Kyle Schmid
Фил Моррис
Phil Morris
Алессандро Джулиани
Alessandro Giuliani
Дэвид Льюис
David Lewis
Лора Вандервурт
Laura Vandervoort
Kara
Крис Готье
Chris Gauthier
Стивен Лобо
Stephen Lobo
Алекс Феррис
Alex Ferris
Тайлер Джонстон
Tyler Johnston
Alaina Huffman
Билл Монди
Bill Mondy
Max Train
Майкл Роджерс
Michael J Rogers
Сара Каннинг
Sara Canning
Барбара Коттмейер
Barbara Kottmeier
Дарен А. Херберт
Daren A. Herbert
Тед Уиттолл
Ted Whittall
Серинда Свон
Serinda Swan
Райн Кеннеди
Ryan Kennedy
Лаура Меннелл
Laura Mennell
Колин Лоуренс
Colin Lawrence
Майк Допуд
Mike Dopud
П. Линн Джонсон
P. Lynn Johnson
Andrew McIlroy
Дэвид Пэйткау
David Paetkau
Кайл Галлнер
Kyle Gallner
Нелс Леннарсон
Nels Lennarson
Анна Каммер
Anna Cummer
Алан Ричсон
Alan Ritchson
Алекз Джонсон
Alexz Johnson
Эри Коэн
Ari Cohen
Брендан Флетчер
Brendan Fletcher
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