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Киноафиша Сериалы Тайны Смолвиля Сезоны Сезон 8 Актеры и роли

Актёры 8 сезона сериала «Тайны Смолвиля» (2008)

Актеры сериала «Тайны Смолвиля» Вся информация о сериале
Том Уэллинг
Том Уэллинг Tom Welling
Clark Kent
Эллисон Мэк Allison Mack
Chloe Sullivan
Эрика Дюранс Erica Durance
Lois Lane
Эллисон Мэк Allison Mack
Аарон Эшмор Aaron Ashmore
Jimmy Olsen
Эрика Дюранс Erica Durance
Эрика Дюранс Erica Durance
Chloe Sullivan
Cassidy Freeman
Tess Mercer
Сэм Уитвер Sam Witwer
Davis Bloome Джастин Хартли
Джастин Хартли Justin Hartley
Теренс Стэмп
Теренс Стэмп Terence Stamp
Джессика Паркер Кеннеди
Джессика Паркер Кеннеди Jessica Parker Kennedy
Кристофер Газе Christopher Gaze
Шарлотта Салливан
Шарлотта Салливан Charlotte Sullivan
Коннор Стэнхоуп
Коннор Стэнхоуп Connor Stanhope
Кристин Кройк
Кристин Кройк Kristin Kreuk
Lana Lang
Рон Селмур Ron Selmour
Тори Спеллинг
Тори Спеллинг Tori Spelling
Кайл Шмид
Кайл Шмид Kyle Schmid
Фил Моррис Phil Morris
Алессандро Джулиани
Алессандро Джулиани Alessandro Giuliani
Дэвид Льюис David Lewis
Лора Вандервурт
Лора Вандервурт Laura Vandervoort
Kara Крис Готье
Крис Готье Chris Gauthier
Стивен Лобо Stephen Lobo
Алекс Феррис Alex Ferris
Тайлер Джонстон Tyler Johnston
Alaina Huffman
Билл Монди Bill Mondy
Max Train
Майкл Роджерс Michael J Rogers
Сара Каннинг
Сара Каннинг Sara Canning
Барбара Коттмейер Barbara Kottmeier
Дарен А. Херберт Daren A. Herbert
Тед Уиттолл Ted Whittall
Серинда Свон
Серинда Свон Serinda Swan
Райн Кеннеди Ryan Kennedy
Лаура Меннелл
Лаура Меннелл Laura Mennell
Колин Лоуренс
Колин Лоуренс Colin Lawrence
Майк Допуд Mike Dopud
П. Линн Джонсон P. Lynn Johnson
Andrew McIlroy
Дэвид Пэйткау David Paetkau
Кайл Галлнер
Кайл Галлнер Kyle Gallner
Нелс Леннарсон Nels Lennarson
Анна Каммер Anna Cummer
Алан Ричсон
Алан Ричсон Alan Ritchson
Алекз Джонсон Alexz Johnson
Эри Коэн
Эри Коэн Ari Cohen
Брендан Флетчер
Брендан Флетчер Brendan Fletcher
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