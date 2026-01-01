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Тайны Смолвиля
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Актеры и роли
Актёры 6 сезона сериала «Тайны Смолвиля» (2006)
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Актеры сериала «Тайны Смолвиля»
Вся информация о сериале
Том Уэллинг
Tom Welling
Clark Kent
Кристин Кройк
Kristin Kreuk
Lana Lang
Кристин Кройк
Kristin Kreuk
Том Уэллинг
Tom Welling
Майкл Розенбаум
Michael Rosenbaum
Lex Luthor
Эрика Дюранс
Erica Durance
Lois Lane
Майкл Розенбаум
Michael Rosenbaum
Эллисон Мэк
Allison Mack
Chloe Sullivan
Джон Гловер
John Glover
Lionel Luthor
Аннетт О’Тул
Annette O'Toole
Martha Kent
Эмили Холмс
Emily Coleman
Линда Картер
Lynda Carter
Тори Спеллинг
Tori Spelling
Тамо Пеникетт
Tahmoh Penikett
Сара-Джейн Редмонд
Sarah-Jane Redmond
Глен Джейкобс
Kane
Аарон Эшмор
Aaron Ashmore
Jimmy Olsen
Кайл Галлнер
Kyle Gallner
Джастин Хартли
Justin Hartley
David McIlwraith
Лукас Грабил
Lucas Grabeel
Фил Моррис
Phil Morris
Локлин Манро
Lochlyn Munro
Паскаль Хаттон
Pascale Hutton
Брайс Ходжсон
Bryce Hodgson
Мэттью Уокер
Matthew Walker
Тайлер Пози
Tyler Posey
Мэттью Уолкер
Matthew Walker
Симона Байли
Simone Bailly
Алан С. Петерсон
A.C. Peterson
Грейстон Холт
Greyston Holt
Barclay Hope
Илайс Туфексис
Elias Toufexis
Джордан Бэлфи
Jordan Belfi
Amber McDonald
Джерард Планкет
Gerard Plunkett
Адриан Хью
Adrian Hough
Алан Ричсон
Alan Ritchson
Джон Новак
John Novak
Брендан Пенни
Brendan Penny
Питер Флемминг
Peter Flemming
Леонард Робертс
Leonard Roberts
Майкл Эклунд
Michael Eklund
Shad Moss
Дэйв Батиста
Dave Bautista
Хуан Ридингер
Juan Riedinger
Алекс Паунович
Aleks Paunovic
Фред Хендерсон
Fred Henderson
Кэрри Гензел
Carrie Genzel
Билл Монди
Bill Mondy
Бенджамин Эйрс
Benjamin Ayres
Ли Томпсон Янг
Lee Thompson Young
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