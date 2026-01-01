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Киноафиша Сериалы Тайны Смолвиля Сезоны Сезон 5 Актеры и роли

Актёры 5 сезона сериала «Тайны Смолвиля» (2005)

Актеры сериала «Тайны Смолвиля» Вся информация о сериале
Том Уэллинг
Том Уэллинг Tom Welling
Clark Kent Кристин Кройк
Кристин Кройк Kristin Kreuk
Lana Lang
Майкл Розенбаум Michael Rosenbaum
Lex Luthor Кристин Кройк
Кристин Кройк Kristin Kreuk
Майкл Розенбаум Michael Rosenbaum
Эрика Дюранс Erica Durance
Lois Lane
Эллисон Мэк Allison Mack
Chloe Sullivan
Джон Гловер
Джон Гловер John Glover
Lionel Luthor
Эллисон Мэк Allison Mack
Аннетт О’Тул
Аннетт О’Тул Annette O'Toole
Martha Kent Джон Гловер
Джон Гловер John Glover
Джон Шнайдер John Schneider
Jonathan Kent Аннетт О’Тул
Аннетт О’Тул Annette O'Toole
Теренс Стэмп
Теренс Стэмп Terence Stamp
Кэрри Фишер
Кэрри Фишер Carrie Fisher
Каллум Кит Ренни Callum Keith Rennie
Кевин Дэниелс
Кевин Дэниелс Kevin Daniels
Ли Томпсон Янг Lee Thompson Young
Джеймс Марстерс
Джеймс Марстерс James Marsters
Том Уопэт Tom Wopat
Иэн Трейси
Иэн Трейси Ian Tracey
Джон Шнайдер John Schneider
Kenny Johnson
Alex Scarlis
Annie B. Compton
Дениз Куинонс Denise Quiñones
Николь Хилтц Nichole Hiltz
Кристи Лэйнг
Кристи Лэйнг Christie Laing
Джоди Томпсон Jody Thompson
Джонни Льюис
Джонни Льюис Johnny Lewis
Dalias Blake
Алисен Даун
Алисен Даун Alisen Down
Джилл Тид Jill Teed
Дэймон Джонсон Damon Johnson
Camille Mitchell
Адриан Холмс
Адриан Холмс Adrian Holmes
Кеннет Уэлш
Кеннет Уэлш Kenneth Welsh
Дуглас Артурс Douglas Arthurs
Алан Ричсон
Алан Ричсон Alan Ritchson
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