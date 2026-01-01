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Тайны Смолвиля
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Актёры 5 сезона сериала «Тайны Смолвиля» (2005)
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Актеры сериала «Тайны Смолвиля»
Вся информация о сериале
Том Уэллинг
Tom Welling
Clark Kent
Кристин Кройк
Kristin Kreuk
Lana Lang
Майкл Розенбаум
Michael Rosenbaum
Lex Luthor
Кристин Кройк
Kristin Kreuk
Майкл Розенбаум
Michael Rosenbaum
Эрика Дюранс
Erica Durance
Lois Lane
Эллисон Мэк
Allison Mack
Chloe Sullivan
Джон Гловер
John Glover
Lionel Luthor
Эллисон Мэк
Allison Mack
Аннетт О’Тул
Annette O'Toole
Martha Kent
Джон Гловер
John Glover
Джон Шнайдер
John Schneider
Jonathan Kent
Аннетт О’Тул
Annette O'Toole
Теренс Стэмп
Terence Stamp
Кэрри Фишер
Carrie Fisher
Каллум Кит Ренни
Callum Keith Rennie
Кевин Дэниелс
Kevin Daniels
Ли Томпсон Янг
Lee Thompson Young
Джеймс Марстерс
James Marsters
Том Уопэт
Tom Wopat
Иэн Трейси
Ian Tracey
Джон Шнайдер
John Schneider
Kenny Johnson
Alex Scarlis
Annie B. Compton
Дениз Куинонс
Denise Quiñones
Николь Хилтц
Nichole Hiltz
Кристи Лэйнг
Christie Laing
Джоди Томпсон
Jody Thompson
Джонни Льюис
Johnny Lewis
Dalias Blake
Алисен Даун
Alisen Down
Джилл Тид
Jill Teed
Дэймон Джонсон
Damon Johnson
Camille Mitchell
Адриан Холмс
Adrian Holmes
Кеннет Уэлш
Kenneth Welsh
Дуглас Артурс
Douglas Arthurs
Алан Ричсон
Alan Ritchson
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