В 4 сезоне 4 серии сериала «Тайны Смолвиля» главный герой получает место в школьной футбольной команде после того, как прошлый защитник устраивает скандал с тренером. Кларк пытается понять, почему это произошло, и делает шокирующее открытие.
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