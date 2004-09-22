В 4 сезоне 15 серии сериала «Тайны Смолвиля» молодой Кент и его подруга Лана узнают о том, что Джейсон и Лекс отправились в Китай в надежде найти важный кристалл. Кларк понимает, что ему нужно найти камень первым, однако на его пути встает ведьма...