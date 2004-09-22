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Киноафиша Сериалы Тайны Смолвиля Сезоны Сезон 4 Серия 15

Тайны Смолвиля 2001 - 2011 15 серия 4 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Тайны Смолвиля»
Крестовый поход
Сезон 4 / Серия 1 22 сентября 2004
Умерший
Сезон 4 / Серия 2 29 сентября 2004
Внешность
Сезон 4 / Серия 3 6 октября 2004
Преданный
Сезон 4 / Серия 4 13 октября 2004
Бег
Сезон 4 / Серия 5 20 октября 2004
Перемещение
Сезон 4 / Серия 6 27 октября 2004
Приносящий несчастье
Сезон 4 / Серия 7 3 ноября 2004
Заклинание
Сезон 4 / Серия 8 10 ноября 2004
Рубеж
Сезон 4 / Серия 9 17 ноября 2004
Паника
Сезон 4 / Серия 10 1 декабря 2004
Опасный
Сезон 4 / Серия 11 26 января 2005
Изгой
Сезон 4 / Серия 12 2 февраля 2005
Рекрут
Сезон 4 / Серия 13 9 февраля 2005
Крипто
Сезон 4 / Серия 14 16 февраля 2005
Священный
Сезон 4 / Серия 15 23 февраля 2005
Люси
Сезон 4 / Серия 16 2 марта 2005
Оникс
Сезон 4 / Серия 17 13 апреля 2005
Дух
Сезон 4 / Серия 18 20 апреля 2005
Пустой
Сезон 4 / Серия 19 27 апреля 2005
Вечный
Сезон 4 / Серия 20 4 мая 2005
Навсегда
Сезон 4 / Серия 21 11 мая 2005
Начало
Сезон 4 / Серия 22 18 мая 2005
О чем cерия

В 4 сезоне 15 серии сериала «Тайны Смолвиля» молодой Кент и его подруга Лана узнают о том, что Джейсон и Лекс отправились в Китай в надежде найти важный кристалл. Кларк понимает, что ему нужно найти камень первым, однако на его пути встает ведьма...

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