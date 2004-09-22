В 4 сезоне 12 серии сериала «Тайны Смолвиля» некто нападает на Лану и Джейсона. Основные подозрения падают на Алисию, но главный герой убежден, что его девушка ни в чем не виновна. Впрочем, новые обстоятельства заставляют его изменить свое мнение...
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