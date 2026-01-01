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Киноафиша Сериалы Тайны Смолвиля Сезоны Сезон 4 Актеры и роли

Актёры 4 сезона сериала «Тайны Смолвиля» (2004)

Актеры сериала «Тайны Смолвиля» Вся информация о сериале
Том Уэллинг
Том Уэллинг Tom Welling
Clark Kent Том Уэллинг
Том Уэллинг Tom Welling
Lionel Luthor Том Уэллинг
Том Уэллинг Tom Welling
Кристин Кройк
Кристин Кройк Kristin Kreuk
Lana Lang
Майкл Розенбаум Michael Rosenbaum
Lex Luthor Кристин Кройк
Кристин Кройк Kristin Kreuk
Дженсен Эклс
Дженсен Эклс Jensen Ackles
Jason Teague
Майкл Розенбаум Michael Rosenbaum
Эллисон Мэк Allison Mack
Chloe Sullivan
Джон Гловер
Джон Гловер John Glover
Lionel Luthor
Эллисон Мэк Allison Mack
Аннетт О’Тул
Аннетт О’Тул Annette O'Toole
Martha Kent Джон Гловер
Джон Гловер John Glover
Clark Kent
Джон Шнайдер John Schneider
Jonathan Kent Кайл Галлнер
Кайл Галлнер Kyle Gallner
Джейн Сеймур
Джейн Сеймур Jane Seymour
Эрика Дюранс Erica Durance
Lois Lane
Сара Картер Sarah Carter
Трент Форд Trent Ford
Теренс Стэмп
Теренс Стэмп Terence Stamp
Майкл Айронсайд
Майкл Айронсайд Michael Ironside
Джонатан Беннетт
Джонатан Беннетт Jonathan Bennett
Крис Кармак Chris Carmack
Бенджамин Рэтнер Benjamin Ratner
Брианна Браун Brianna Brown
Аманда Уолш Amanda Walsh
Малколм Стюарт Malcolm Stewart
Джон Пайпер-Фергюсон
Джон Пайпер-Фергюсон John Pyper-Ferguson
Джеффри Баллард Jeffrey Ballard
Пейтон Лист
Пейтон Лист Peyton List
Киван Касэ Kevan Kase
Джерри Вассерман Jerry Wasserman
Аннетт О’Тул
Аннетт О’Тул Annette O'Toole
Клодетт Минк Claudette Mink
Рекха Шарма Rekha Sharma
Байрон Манн
Байрон Манн Byron Mann
Жан-Поль Ману J. P. Manoux
Марго Киддер Margot Kidder
Эрика Дюранс Erica Durance
William S. Taylor
Beatrice Rosen
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