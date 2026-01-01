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Тайны Смолвиля
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Актёры 4 сезона сериала «Тайны Смолвиля» (2004)
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Актеры сериала «Тайны Смолвиля»
Вся информация о сериале
Том Уэллинг
Tom Welling
Clark Kent
Том Уэллинг
Tom Welling
Lionel Luthor
Том Уэллинг
Tom Welling
Кристин Кройк
Kristin Kreuk
Lana Lang
Майкл Розенбаум
Michael Rosenbaum
Lex Luthor
Кристин Кройк
Kristin Kreuk
Дженсен Эклс
Jensen Ackles
Jason Teague
Майкл Розенбаум
Michael Rosenbaum
Эллисон Мэк
Allison Mack
Chloe Sullivan
Джон Гловер
John Glover
Lionel Luthor
Эллисон Мэк
Allison Mack
Аннетт О’Тул
Annette O'Toole
Martha Kent
Джон Гловер
John Glover
Clark Kent
Джон Шнайдер
John Schneider
Jonathan Kent
Кайл Галлнер
Kyle Gallner
Джейн Сеймур
Jane Seymour
Эрика Дюранс
Erica Durance
Lois Lane
Сара Картер
Sarah Carter
Трент Форд
Trent Ford
Теренс Стэмп
Terence Stamp
Майкл Айронсайд
Michael Ironside
Джонатан Беннетт
Jonathan Bennett
Крис Кармак
Chris Carmack
Бенджамин Рэтнер
Benjamin Ratner
Брианна Браун
Brianna Brown
Аманда Уолш
Amanda Walsh
Малколм Стюарт
Malcolm Stewart
Джон Пайпер-Фергюсон
John Pyper-Ferguson
Джеффри Баллард
Jeffrey Ballard
Пейтон Лист
Peyton List
Киван Касэ
Kevan Kase
Джерри Вассерман
Jerry Wasserman
Аннетт О’Тул
Annette O'Toole
Клодетт Минк
Claudette Mink
Рекха Шарма
Rekha Sharma
Байрон Манн
Byron Mann
Жан-Поль Ману
J. P. Manoux
Марго Киддер
Margot Kidder
Эрика Дюранс
Erica Durance
William S. Taylor
Beatrice Rosen
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