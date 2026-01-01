Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Тайны Смолвиля Сезоны Сезон 3 Актеры и роли

Актёры 3 сезона сериала «Тайны Смолвиля» (2003)

Актеры сериала «Тайны Смолвиля» Вся информация о сериале
Том Уэллинг
Том Уэллинг Tom Welling
Clark Kent Том Уэллинг
Том Уэллинг Tom Welling
Кристин Кройк
Кристин Кройк Kristin Kreuk
Lana Lang
Майкл Розенбаум Michael Rosenbaum
Lex Luthor
Сэм Джонс III Sam Jones III
Pete Ross Кристин Кройк
Кристин Кройк Kristin Kreuk
Эллисон Мэк Allison Mack
Chloe Sullivan
Джон Гловер
Джон Гловер John Glover
Lionel Luthor Аннетт О’Тул
Аннетт О’Тул Annette O'Toole
Martha Kent
Джон Шнайдер John Schneider
Jonathan Kent Теренс Стэмп
Теренс Стэмп Terence Stamp
Джесси Меткалф
Джесси Меткалф Jesse Metcalfe
Йен Сомерхолдер
Йен Сомерхолдер Ian Somerhalder
Кевин Зегерс
Кевин Зегерс Kevin Zegers
Рутгер Хауэр
Рутгер Хауэр Rutger Hauer
Кэтрин Изабель
Кэтрин Изабель Katharine Isabelle
Майкл МакКин
Майкл МакКин Michael McKean
Нил Флинн
Нил Флинн Neil Flynn
Гордон Тутусис Gordon Tootoosis
Патрик Бергин
Патрик Бергин Patrick Bergin
Франсуаза Йип Françoise Yip
Джиллиан Барбер Gillian Barber
Мика Альберти Micah Alberti
Джонатан Тэйлор Томас
Джонатан Тэйлор Томас Jonathan Taylor Thomas
Гэри Хадсон Gary Hudson
Натаниэль Аркан
Натаниэль Аркан Nathaniel Arcand
Эдрианн Палики
Эдрианн Палики Adrianne Palicki
Kara
Тим Хенри Tim Henry
Camille Mitchell
Эммануэль Вожье
Эммануэль Вожье Emmanuelle Vaugier
Фелесиа М. Белл Felecia M. Bell
Марк Хафтон Mark Houghton
Сара Картер Sarah Carter
Кристофер Рив
Кристофер Рив Christopher Reeve
Лорена Гэйл Lorena Gale
Кристофер Шайр Christopher Shyer
Джозеф Кросс
Джозеф Кросс Joseph Cross
Эдрианн Палики
Эдрианн Палики Adrianne Palicki
Уильям Б. Дэвис
Уильям Б. Дэвис William B. Davis
Клянчу лотки от яиц у всей родни — бесценная вещь для дачи и дома: показываю 5 идей, которые выручат любую хозяйку
Что жарить раньше — картошку или лук? Я все эти годы ошибался – зато теперь хрустит, как у бабушки
Одна ошибка — и все заготовки насмарку: шеф-повар подсказал, как правильно закатывать банки, чтобы они не взрывались
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше