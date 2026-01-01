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Тайны Смолвиля
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Актеры и роли
Актёры 2 сезона сериала «Тайны Смолвиля» (2002)
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Актеры сериала «Тайны Смолвиля»
Вся информация о сериале
Том Уэллинг
Tom Welling
Clark Kent
Кристин Кройк
Kristin Kreuk
Lana Lang
Майкл Розенбаум
Michael Rosenbaum
Lex Luthor
Сэм Джонс III
Sam Jones III
Pete Ross
Эллисон Мэк
Allison Mack
Chloe Sullivan
Джон Гловер
John Glover
Lionel Luthor
Аннетт О’Тул
Annette O'Toole
Martha Kent
Джон Шнайдер
John Schneider
Jonathan Kent
Джонатан Тэйлор Томас
Jonathan Taylor Thomas
Нил Флинн
Neil Flynn
Теренс Стэмп
Terence Stamp
Пол Уэсли
Paul Wesley
Энсон Маунт
Anson Mount
Джейсон Коннери
Jason Connery
Зэкери Тай Брайан
Zachery Ty Bryan
Роб ЛаБелль
Rob LaBelle
Кристофер Рив
Christopher Reeve
Сара-Джейн Редмонд
Sarah-Jane Redmond
Эрик Джонсон
Eric Johnson
Whitney Fordman
Эммануэль Вожье
Emmanuelle Vaugier
Патрик Кэссиди
Patrick Cassidy
Шон Фэрис
Sean Faris
Мэгги Лоусон
Maggie Lawson
Райан Келли
Ryan Kelley
Криста Аллен
Krista Allen
Том О’Брайен
Tom O'Brien
Шон Сайпос
Shaun Sipos
Рекха Шарма
Rekha Sharma
Блэр Браун
Blair Brown
Джо Мортон
Joe Morton
Гвинит Уолш
Gwynyth Walsh
Джереми Леллиотт
Jeremy Lelliott
Мартин Камминс
Martin Cummins
Camille Mitchell
Джоделль Ферланд
Jodelle Ferland
Митчелл Костерман
Mitchell Kosterman
Джордж Коу
George Coe
Кевин Гэйдж
Kevin Gage
Тамара Фельдман
Tamara Feldman
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