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Тайны Смолвиля
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Актеры и роли
Актёры 10 сезона сериала «Тайны Смолвиля» (2010)
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Актеры сериала «Тайны Смолвиля»
Вся информация о сериале
Том Уэллинг
Tom Welling
Clark Kent
Том Уэллинг
Tom Welling
Эрика Дюранс
Erica Durance
Lois Lane
Cassidy Freeman
Tess Mercer
Эрика Дюранс
Erica Durance
Джастин Хартли
Justin Hartley
Каллум Блу
Callum Blue
Bella King
Алан Ричсон
Alan Ritchson
Лора Вандервурт
Laura Vandervoort
Kara
Джеймс Марстерс
James Marsters
Джон Гловер
John Glover
Lionel Luthor
Cassidy Freeman
Джулиан Сэндс
Julian Sands
Кери Линн Прэтт
Keri Lynn Pratt
Эллисон Мэк
Allison Mack
Chloe Sullivan
Стив Байерс
Steve Byers
Майкл Айронсайд
Michael Ironside
Чэд Донелла
Chad Donella
Джон ДеСантис
John DeSantis
Алессандро Джулиани
Alessandro Giuliani
Лукас Грабил
Lucas Grabeel
Коннор Стэнхоуп
Connor Stanhope
Аннетт О’Тул
Annette O'Toole
Martha Kent
Лора Вандервурт
Laura Vandervoort
Хелен Слейтер
Helen Slater
Джон Шнайдер
John Schneider
Jonathan Kent
Теренс Стэмп
Terence Stamp
Lexa Doig
Пейтон Лист
Peyton List
Alaina Huffman
Кристин Уиллз
Christine Willes
Брэдли Страйкер
Bradley Stryker
Вив Ликок
Viv Leacock
Алийа О’Брайен
Aliyah O'Brien
Энн Мари Лоудер
Anne Marie Loder
Елена Сатине
Elena Satine
Майкл Дэйнджерфилд
Michael Daingerfield
Сэнди Робсон
Sandy Robson
Майкл Розенбаум
Michael Rosenbaum
Lex Luthor
Джарен Брандт Бартлетт
Jaren Brandt Bartlett
Джеймс Кидни
James Kidnie
Джейкоб Дейвис
Jakob Davies
Крис Готье
Chris Gauthier
Кен Кирцингер
Ken Kirzinger
Тед Уиттолл
Ted Whittall
Роман Подхора
Roman Podhora
Элли Харви
Ellie Harvie
Эрика Серра
Erica Cerra
Джессика Паркер Кеннеди
Jessica Parker Kennedy
Linda Ko
Чилтон Крэйн
Chilton Crane
Алекс Паунович
Aleks Paunovic
Илайс Туфексис
Elias Toufexis
Маккензи Грэй
Mackenzie Gray
Джон Гловер
John Glover
Бриттни Ирвин
Britt Irvin
Меррилин Гэнн
Merrilyn Gann
Майкл Хоган
Michael Hogan
Nicole Fraissinet
Sebastian Spence
Рон Лиа
Ron Lea
Паула Эль
Paula Elle
Mike Klemak
Джон Эммет Трэйси
John Emmet Tracy
Devon Weigel
Тери Хэтчер
Teri Hatcher
Джесси Рид
Jesse Reid
Лори Триоло
Lori Triolo
Питер Нью
Peter New
Майкл Шэнкс
Michael Shanks
Steve Bradley
Dan Willmott
Майкл Карл Ричардс
Michael Karl Richards
Джесси Вилер
Jesse Wheeler
Блейк Штадель
Blake Stadel
Аарон Эшмор
Aaron Ashmore
Jimmy Olsen
Дарси Хайндз
Darcy Hinds
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