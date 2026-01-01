Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Тайны Смолвиля Сезоны Сезон 10 Актеры и роли

Актёры 10 сезона сериала «Тайны Смолвиля» (2010)

Актеры сериала «Тайны Смолвиля» Вся информация о сериале
Том Уэллинг
Том Уэллинг Tom Welling
Clark Kent Том Уэллинг
Том Уэллинг Tom Welling
Эрика Дюранс Erica Durance
Lois Lane
Cassidy Freeman
Tess Mercer
Эрика Дюранс Erica Durance
Джастин Хартли
Джастин Хартли Justin Hartley
Каллум Блу Callum Blue
Bella King
Алан Ричсон
Алан Ричсон Alan Ritchson
Лора Вандервурт
Лора Вандервурт Laura Vandervoort
Kara Джеймс Марстерс
Джеймс Марстерс James Marsters
Джон Гловер
Джон Гловер John Glover
Lionel Luthor
Cassidy Freeman
Джулиан Сэндс
Джулиан Сэндс Julian Sands
Кери Линн Прэтт Keri Lynn Pratt
Эллисон Мэк Allison Mack
Chloe Sullivan
Стив Байерс
Стив Байерс Steve Byers
Майкл Айронсайд
Майкл Айронсайд Michael Ironside
Чэд Донелла Chad Donella
Джон ДеСантис
Джон ДеСантис John DeSantis
Алессандро Джулиани
Алессандро Джулиани Alessandro Giuliani
Лукас Грабил Lucas Grabeel
Коннор Стэнхоуп
Коннор Стэнхоуп Connor Stanhope
Аннетт О’Тул
Аннетт О’Тул Annette O'Toole
Martha Kent Лора Вандервурт
Лора Вандервурт Laura Vandervoort
Хелен Слейтер Helen Slater
Джон Шнайдер John Schneider
Jonathan Kent Теренс Стэмп
Теренс Стэмп Terence Stamp
Lexa Doig
Пейтон Лист
Пейтон Лист Peyton List
Alaina Huffman
Кристин Уиллз Christine Willes
Брэдли Страйкер
Брэдли Страйкер Bradley Stryker
Вив Ликок Viv Leacock
Алийа О’Брайен Aliyah O'Brien
Энн Мари Лоудер Anne Marie Loder
Елена Сатине
Елена Сатине Elena Satine
Майкл Дэйнджерфилд Michael Daingerfield
Сэнди Робсон Sandy Robson
Майкл Розенбаум Michael Rosenbaum
Lex Luthor
Джарен Брандт Бартлетт Jaren Brandt Bartlett
Джеймс Кидни James Kidnie
Джейкоб Дейвис Jakob Davies
Крис Готье
Крис Готье Chris Gauthier
Кен Кирцингер Ken Kirzinger
Тед Уиттолл Ted Whittall
Роман Подхора Roman Podhora
Элли Харви Ellie Harvie
Эрика Серра Erica Cerra
Джессика Паркер Кеннеди
Джессика Паркер Кеннеди Jessica Parker Kennedy
Linda Ko
Чилтон Крэйн Chilton Crane
Алекс Паунович
Алекс Паунович Aleks Paunovic
Илайс Туфексис
Илайс Туфексис Elias Toufexis
Маккензи Грэй
Маккензи Грэй Mackenzie Gray
Джон Гловер
Джон Гловер John Glover
Бриттни Ирвин Britt Irvin
Меррилин Гэнн Merrilyn Gann
Майкл Хоган Michael Hogan
Nicole Fraissinet
Sebastian Spence
Рон Лиа Ron Lea
Паула Эль Paula Elle
Mike Klemak
Джон Эммет Трэйси
Джон Эммет Трэйси John Emmet Tracy
Devon Weigel
Тери Хэтчер
Тери Хэтчер Teri Hatcher
Джесси Рид Jesse Reid
Лори Триоло
Лори Триоло Lori Triolo
Питер Нью Peter New
Майкл Шэнкс Michael Shanks
Steve Bradley
Dan Willmott
Майкл Карл Ричардс Michael Karl Richards
Джесси Вилер Jesse Wheeler
Блейк Штадель Blake Stadel
Аарон Эшмор Aaron Ashmore
Jimmy Olsen
Дарси Хайндз Darcy Hinds
Плинтус старит ремонт — этот прием давно в прошлом: дизайнеры прячут стыки иначе, и комната сразу тянет на «люкс»
Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше