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Киноафиша Сериалы Тайны Смолвиля Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Тайны Смолвиля» (2001)

Актеры сериала «Тайны Смолвиля» Вся информация о сериале
Том Уэллинг
Том Уэллинг Tom Welling
Clark Kent Кристин Кройк
Кристин Кройк Kristin Kreuk
Lana Lang
Майкл Розенбаум Michael Rosenbaum
Lex Luthor Эрик Джонсон
Эрик Джонсон Eric Johnson
Whitney Fordman
Сэм Джонс III Sam Jones III
Pete Ross
Эллисон Мэк Allison Mack
Chloe Sullivan
Аннетт О’Тул
Аннетт О’Тул Annette O'Toole
Martha Kent
Джон Шнайдер John Schneider
Jonathan Kent
Чэд Донелла Chad Donella
Джон Гловер
Джон Гловер John Glover
Lionel Luthor
Келли Брук Kelly Brook
Лиззи Каплан
Лиззи Каплан Lizzy Caplan
Маргерит Моро Marguerite Moreau
Хиро Канагава
Хиро Канагава Hiro Kanagawa
Том О’Брайен Tom O'Brien
Дэвид Ловгрен David Lovgren
Корин Немек Corin Nemec
Эрик Кристиан Олсен Eric Christian Olsen
Эми Адамс
Эми Адамс Amy Adams
Рик Питерс Rick Peters
Джо Мортон
Джо Мортон Joe Morton
Джейсон Коннери Jason Connery
Таня Солнье Tania Saulnier
Сара-Джейн Редмонд Sarah-Jane Redmond
Джеки Берроуз Jackie Burroughs
Роберт Уизден Robert Wisden
Габриель Роз
Габриель Роз Gabrielle Rose
Каван Смит Kavan Smith
Райан Келли Ryan Kelley
Kevin McNulty
Кэмерон Дай Cameron Dye
Адам Броди
Адам Броди Adam Brody
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