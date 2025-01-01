Меню
Цитаты из сериала Тайны Смолвиля

Кларк Кент Я не нырял за машиной Лекса! Она сбила меня на скорости 100 километров в час! Это звучит нормально для тебя? Я бы всё отдал, чтобы быть нормальным.
Tess Mercer [Читая письмо Хлои к Оливеру] Оливер, я никогда не думала, что мне придется рассказывать тебе о своих чувствах, потому что улыбка на моих губах, когда я смотрела на тебя, и так всё говорила. Но теперь, когда ты не увидишь её больше, мне придётся воспользоваться словами, чтобы объяснить. Я никогда никого не любила так, как любила тебя, и больше не полюблю. Ты моя самая яркая звезда, мой рыцарь в сияющих доспехах, мой герой.
[повторяющаяся фраза]
Зод Склонитесь перед Зодом.
Clark Kent Что бы ты ни был, что бы ты ни замышлял, я тебя остановлю.
Lex Luthor Нет, не остановишь. Ты присоединишься ко мне.
Clark Kent Что?
Lex Luthor Подумай об этом, Кларк. Мой ум, твои силы. Вместе мы могли бы править этим миром. Мы будем ходить как боги среди людей.
Clark Kent Ты не бог. Я даже не уверен, что ты человек.
Lex Luthor А ты?
Lois Lane Я никогда не думала, что она влюбится в парня с фермы.
Martha Kent Поверь мне, такое может случиться с каждым из нас.
Lois Lane Не со мной. Дайте мне зануду в очках в любой день недели.
Кларк Кент Почему твой отец против этого растения?
Лекс Лютор У нас сложные отношения, Кларк. Мой отец хочет, чтобы я верил, что они основаны на доверии, но это не так. Они основаны на лжи и обмане. Любые отношения с такой основой обречены на провал. Повезло, что у нас нет этой проблемы.
Кларк Кент Повезло нам.
Lex Luthor Знаешь, я раньше думал, что именно семьи формируют нас. Потом я надеялся, что это друзья. Но если посмотреть на историю, великих мужчин и женщин мира всегда определяли их враги.
Clark Kent У тебя есть второй шанс. Ты можешь все изменить.
Lex Luthor Но вот в чем дело с воспоминаниями — ты не можешь их забыть. Например, как ты всегда на шаг впереди меня, Кларк. Независимо от того, как тщательно я готовился, независимо от моей стратегии, если бы я только знал, что у меня никогда не было шансов.
Clark Kent Это не было соревнованием.
Lex Luthor Конечно, не было. Ты родился, чтобы стать избранным. Ты просто лучше нас.
Clark Kent И это всегда убивало тебя.
Lex Luthor Нет. Нет, что убивало меня, так это то, что ты даже не хотел этого. Ты противился этому — ты прятался от этого! Я бы принял это и наслаждался им, обнял бы его.
Clark Kent Моя судьба не принадлежала тебе!
Lex Luthor Теперь я это понимаю. Поэтому я наконец-то принял свою. Ты и я... мы оба будем великими людьми. Благодаря друг другу. У нас есть судьба вместе, Кларк... только на разных сторонах.
Clark Kent Я всегда буду там, чтобы остановить тебя. Всегда.
Lex Luthor О, я на это и надеюсь.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Том Уэллинг
Том Уэллинг
Tom Welling
Cassidy Freeman
Каллум Блу
Callum Blue
Майкл Розенбаум
Michael Rosenbaum
Эрика Дюранс
Erica Durance
Аннетт О’Тул
Аннетт О’Тул
Annette O'Toole
