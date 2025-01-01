Lex Luthor
Знаешь, я раньше думал, что именно семьи формируют нас. Потом я надеялся, что это друзья. Но если посмотреть на историю, великих мужчин и женщин мира всегда определяли их враги.
Clark Kent
У тебя есть второй шанс. Ты можешь все изменить.
Lex Luthor
Но вот в чем дело с воспоминаниями — ты не можешь их забыть. Например, как ты всегда на шаг впереди меня, Кларк. Независимо от того, как тщательно я готовился, независимо от моей стратегии, если бы я только знал, что у меня никогда не было шансов.
Lex Luthor
Конечно, не было. Ты родился, чтобы стать избранным. Ты просто лучше нас.
Lex Luthor
Нет. Нет, что убивало меня, так это то, что ты даже не хотел этого. Ты противился этому — ты прятался от этого! Я бы принял это и наслаждался им, обнял бы его.
Lex Luthor
Теперь я это понимаю. Поэтому я наконец-то принял свою. Ты и я... мы оба будем великими людьми. Благодаря друг другу. У нас есть судьба вместе, Кларк... только на разных сторонах.
Clark Kent
Я всегда буду там, чтобы остановить тебя. Всегда.
Lex Luthor
О, я на это и надеюсь.