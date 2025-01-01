Lex Luthor Знаешь, я раньше думал, что именно семьи формируют нас. Потом я надеялся, что это друзья. Но если посмотреть на историю, великих мужчин и женщин мира всегда определяли их враги.

Clark Kent У тебя есть второй шанс. Ты можешь все изменить.

Lex Luthor Но вот в чем дело с воспоминаниями — ты не можешь их забыть. Например, как ты всегда на шаг впереди меня, Кларк. Независимо от того, как тщательно я готовился, независимо от моей стратегии, если бы я только знал, что у меня никогда не было шансов.

Clark Kent Это не было соревнованием.

Lex Luthor Конечно, не было. Ты родился, чтобы стать избранным. Ты просто лучше нас.

Clark Kent И это всегда убивало тебя.

Lex Luthor Нет. Нет, что убивало меня, так это то, что ты даже не хотел этого. Ты противился этому — ты прятался от этого! Я бы принял это и наслаждался им, обнял бы его.

Clark Kent Моя судьба не принадлежала тебе!

Lex Luthor Теперь я это понимаю. Поэтому я наконец-то принял свою. Ты и я... мы оба будем великими людьми. Благодаря друг другу. У нас есть судьба вместе, Кларк... только на разных сторонах.

Clark Kent Я всегда буду там, чтобы остановить тебя. Всегда.