Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Тайны Смолвиля Места съёмок

Места и даты съемок сериала Тайны Смолвиля

Основные места съемок сериала Тайны Смолвиля

  • Университет Британской Колумбии, кампус Робсон-сквер — ул. Робсон, 800, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
  • Кловердейл, Сарри, Британская Колумбия, Канада
  • Алдергроув, Британская Колумбия, Канада
  • Площадь Кёрнера, Университет Британской Колумбии, кампус Robson Square — ул. Робсон, 800, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
  • Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
  • Баптистская церковь «Южная Дельта», Цаусавэссен, Дельта, Британская Колумбия, Канада
  • Тсаввассен, Дельта, Британская Колумбия, Канада
  • Ричмонд, Британская Колумбия, Канада
  • Регион Томпсон-Никола, Британская Колумбия, Канада
  • Лэнгли, Британская Колумбия, Канада

Где снимали известные сцены

Экстерьеры особняка Лютора
Замок Хэтли, Роял Роудс, Колвуд, Британская Колумбия, Канада
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Экстерьеры: Талон
Clova Cinemas — ул. 176, д. 5732, Кловердейл, Суррей, Британская Колумбия, Канада
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кратерное озеро
Озеро Бунтзен, Энмор, Британская Колумбия, Канада
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
сцена парада в пилотном эпизоде
Мерритт, Британская Колумбия, Канада
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ферма Кента
248-я ул., д. 843, Алдергроув, Британская Колумбия, Канада
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
«Замах на рубль, удар на копейку»: зрители сравнили «Новую землю» НТВ с «Первым отделом» и.. разочаровались — как до Луны
Нечего смотреть после «Первого отдела»? Шикарный детектив 2025 года со звездой «Дэдпула» может выручить — 13 эпизодов уже в Сети
Ксеноморфы давно признаны идеальными хищниками, но они только убивают: чем же питается главный кошмар «Чужого»?
Теперь официально: 5 сезон стал худшим в истории «Первого отдела» – одна из серий даже побила постыдный антирекорд
После «Первого отдела 5» пересмотрели 1-й сезон: нашли забавный ляп с Брагиным – вот почему в жизни так быть не может
«Полюбить – так королеву», пройти тест – так на 5/5: вспомните фильм СССР по вдохновляющей цитате
Нолану когда-то смеялись в лицо: 5 фильмов-аутсайдеров, в успех которых никто не верил — а теперь у всех рейтинг 8+
«Сериал многое упускает»: на Западе сравнили «Мастера и Маргариту» Локшина и Бортко – нашли у старой экранизации 2 проблемы
«Это фэнтези не для детей»: иностранцы назвали три лучших серии «Маши и Медведя» – 8.8+ у каждой, нравятся даже взрослым
Ричи испортил вечер! Косяков камня на камне не оставил от «Молодого Шерлока»: «История английская, стыд испанский»
На Netflix вышел 2-й сезон «Ван Писа»: собрали первые отзывы для тех, кто пока не решается на просмотр
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше