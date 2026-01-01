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Награды и номинации «Голос перемен»

Вся информация о сериале

Голос перемен (2020): 2 победы из 9 номинаций, в том числе Золотой глобус за Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV

Золотой глобус 2021

Золотой глобус 2021
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Джон Бойега
Победитель
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021

Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая операторская работа — мини-сериал, антология или телефильм
Shabier Kirchner
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021

BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучшая мужская роль второго плана
Малачи Кирби
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Майкл Уорд
Номинант
Лучший мини-сериал
David Tanner, Anita Overland, Стив МакКуин, Michael Elliott, Tracey Scoffield
Номинант
Лучшая мужская роль
Джон Бойега
Номинант
Лучшая женская роль
Летишиа Райт
Номинант
Лучшая мужская роль
Шон Паркес
Номинант
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