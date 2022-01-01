В 1 сезоне 8 серии сериала «Следствие ведут знатоки» правоохранителям приходится иметь дело с необычным фигурантом. Он, в общем, не злодей, но у него есть проблемы с выпивкой и трудности в отношениях с супругой. А еще мужчина сбежал из каталажки.