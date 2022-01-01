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Киноафиша Сериалы Следствие ведут знатоки Сезоны Сезон 1 Серия 8

Следствие ведут знатоки 1971 - 1981 8 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 14 февраля 1971
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 18 апреля 1971
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 9 ноября 1971
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 8 февраля 1972
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 20 мая 1972
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 21 мая 1972
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 21 сентября 1972
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 21 сентября 1972
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 21 сентября 1972
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 21 сентября 1972
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 23 сентября 1972
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 22 сентября 1973
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 22 сентября 1975
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 23 сентября 1975
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 24 сентября 1975
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 22 сентября 1977
Эпизод 17
Сезон 1 / Серия 17 22 сентября 1978
Эпизод 18
Сезон 1 / Серия 18 22 сентября 1978
Эпизод 19
Сезон 1 / Серия 19 23 сентября 1978
Эпизод 20
Сезон 1 / Серия 20 22 сентября 1979
Эпизод 21
Сезон 1 / Серия 21 23 сентября 1979
Эпизод 22
Сезон 1 / Серия 22 22 сентября 1980
Эпизод 23
Сезон 1 / Серия 23 22 сентября 1981
Эпизод 24
Сезон 1 / Серия 24 23 сентября 1981
О чем cерия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Следствие ведут знатоки» правоохранителям приходится иметь дело с необычным фигурантом. Он, в общем, не злодей, но у него есть проблемы с выпивкой и трудности в отношениях с супругой. А еще мужчина сбежал из каталажки. 

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