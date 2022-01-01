Следствие ведут знатоки 1971 - 1981 3 серия 1 сезон
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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 114 февраля 1971
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 218 апреля 1971
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 39 ноября 1971
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 48 февраля 1972
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 520 мая 1972
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 621 мая 1972
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 721 сентября 1972
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 821 сентября 1972
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 921 сентября 1972
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 1021 сентября 1972
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 1123 сентября 1972
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 1222 сентября 1973
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 1322 сентября 1975
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 1423 сентября 1975
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 1524 сентября 1975
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 1622 сентября 1977
Эпизод 17
Сезон 1 / Серия 1722 сентября 1978
Эпизод 18
Сезон 1 / Серия 1822 сентября 1978
Эпизод 19
Сезон 1 / Серия 1923 сентября 1978
Эпизод 20
Сезон 1 / Серия 2022 сентября 1979
Эпизод 21
Сезон 1 / Серия 2123 сентября 1979
Эпизод 22
Сезон 1 / Серия 2222 сентября 1980
Эпизод 23
Сезон 1 / Серия 2322 сентября 1981
Эпизод 24
Сезон 1 / Серия 2423 сентября 1981
О чем cерия
В 1 сезоне 3 серии сериала «Следствие ведут знатоки» ведется расследование кражи с объекта по складированию промтоваров. Задержанный человек не тянет на матерого и умного уголовника. А значит, за ним может кто-то стоять и к чему-то готовиться.
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