В 1 сезоне 3 серии сериала «Следствие ведут знатоки» ведется расследование кражи с объекта по складированию промтоваров. Задержанный человек не тянет на матерого и умного уголовника. А значит, за ним может кто-то стоять и к чему-то готовиться.