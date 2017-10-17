Во 2 сезоне 8 серии сериала «Слэшер» серийный убийца совершает чистосердечное признание. Он рассказывает о своих преступлениях другому путешественнику, однако остальные члены группы пока ничего не знают. Но в скором времени правда выходит наружу.
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