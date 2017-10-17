Во 2 сезоне 6 серии сериала «Слэшер» ребята постепенно впадают в отчаяние. Они уже не надеются раскрыть личность преступника, который учинил за ними охоту. Те, кому удалось уцелеть, без особого воодушевления проводят собрание, чтобы выяснить правду.
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