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Актёры 2 сезона сериала «Слэшер» (2017)
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Актеры сериала «Слэшер»
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Лесли Хоуп
Leslie Hope
Ловелл Адамс-Грэй
Lovell Adams-Gray
Peter Broome
Ловелл Адамс-Грэй
Lovell Adams-Gray
Паулино Нюнс
Paulino Nunes
Джим Уотсон
Jim Watson
Noah Jenkins
Джим Уотсон
Jim Watson
Себастьян Пижотт
Sebastian Pigott
Wren
Кристофер Жако
Christopher Jacot
Antoine
Паулино Нюнс
Paulino Nunes
Mark Rankin
Тай Олссон
Ty Olsson
Джоэнн Ванникола
Joanne Vannicola
Renée
Кейтлин Либ
Kaitlyn Leeb
Ребекка Лиддьярд
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