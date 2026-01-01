Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Слэшер Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Слэшер» (2016)

Актеры сериала «Слэшер» Вся информация о сериале
Кэти МакГрат
Кэти МакГрат Katie McGrath
Sarah Bennett Брэндон Джей МакЛарен
Брэндон Джей МакЛарен Brandon Jay McLaren
Dylan Bennett Стив Байерс
Стив Байерс Steve Byers
Патрик Гэрроу
Патрик Гэрроу Patrick Garrow
Tom Winston
Кристофер Жако Christopher Jacot
Robin Turner Дин МакДермотт
Дин МакДермотт Dean McDermott
Chief Iain Vaughn
Роб Стюарт Rob Stewart
Alan Henry
Энука Окума
Энука Окума Enuka Okuma
Lisa-Ann Follows Энтони Лемке
Энтони Лемке Anthony Lemke
Lawyer
Shawn Ahmed
Эрин Карплак
Эрин Карплак Erin Karpluk
Heather Peterson
Joanne Boland
Марк Ганиме
Марк Ганиме Mark Ghanimé
Justin Faysal Мэйко Нгуен
Мэйко Нгуен Mayko Nguyen
Alison Sutherland
Бут Сэвадж Booth Savage
Ronald Edwards
Алиса Кинг Alysa King
Rachel Ingram
Ханна Эндикотт-Дуглас Hannah Endicott-Douglas
Ariel Peterson
Сюзанна Хоффманн Susannah Hoffmann
Marjorie Travers
Дилан Тейлор
Дилан Тейлор Dylan Taylor
Bryan Ingram Венди Крюсон
Венди Крюсон Wendy Crewson
Brenda Merritt
Эйдан Войтак-Хиссон Aidan Wojtak-Hissong
Jake Vaughn
Jessica Sipos
June Henry
В августе скупаю губки в Fix Price пачками, но посуду ими не мою: нашла 7 применений для дома и дачи
Плинтус старит ремонт — этот прием давно в прошлом: дизайнеры прячут стыки иначе, и комната сразу тянет на «люкс»
В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше