Во 2 сезоне 5 серии сериала «Сладкая жизнь» Игорь думал, что предложение руки и сердца обрадует Сашу, но у девушки совершенно другие эмоции. Она решает повременить и заняться собой. Игорь не понимает, почему ему отказали.
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