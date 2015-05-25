Во 2 сезоне 3 серии сериала «Сладкая жизнь» Игорь хочет восстановить отношения с Сашей. Но его предательство сильно повлияло на девушку. Теперь она не знает, что делать. Зря Игорь открыл перед ней свою душу и сердце.
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